Медвежат выхаживают сотрудники зоопарка в Иркутске и в Листвянке

Детёныши пока не могут выживать самостоятельно



Двух маленьких медвежат выхаживают сотрудники Сибирского зоопарка в Иркутске и Листвянке, одному из них всего три месяца.



- Самостоятельно в дикой природе они выжить не смогут. Трехмесячный Байкал находится в филиале в Иркутске. Сотрудники ухаживают за ним и учат есть из миски. К тому же маленький хозяин тайги не может долго обходиться без человеческой ласки. Как говорят специалисты, привязанность к людям никак не повлияет на его адаптацию в дикой природе, - говорится в видеосюжете «Вести-Иркутск».



- Медведь по своему характеру и образу жизни– это все-таки одиночка, у него нет ни друзей, ни семьи хозяина, ему комфортнее жить одному, - рассказал сотрудник зоопарка.



Второй медвежонок Винни немного постарше и сейчас осваивается в филиале Сибирского зоопарка в Листвянке.



Выпускать медвежат в дикую природу планируют осенью. Но сначала, по словам специалистов, медведи должны научиться добывать себе еду и набрать необходимый вес, отмечают «Вести-Иркутск».

