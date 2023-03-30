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Что делать, если смартфон не подключается к другому устройству по Bluetooth?

Что делать, если смартфон не подключается к другому устройству по Bluetooth?
Общество,  Фото:pixabay.com
Нужно выполнить несколько действий

Большинство современных гаджетов оснащены беспроводной технологией Bluetooth. Она обеспечивает мгновенный обмен данными между цифровыми устройствами на коротком расстоянии. Как правило, в пределах 10 метров.

С помощью Bluetooth смартфон или умные часы можно подключить не только к беспроводным наушникам, колонкам, но и к другим аксессуарам. Автомобилисты все чаще используют решения, позволяющие подключить смартфон к мультимедиа-системе автомобиля, чтобы управлять им с экрана, выводить на экран карты, разговаривать по громкой связи, не отрываясь от руля, прослушивать на аудиосистеме любимую музыку с телефона.

Но часто автолюбители сталкиваются с проблемой, возникающей при подключении Bluetooth к автомагнитоле с мобильного устройства. Какие существуют способы решения этой проблемы рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.

Проверьте, что устройство включено, заряжено и оно находится в радиусе действия автомобиля, к которому вы хотите его подключить.

Если не удается подключиться к автомобилю – удалите все устройства из памяти телефона. Откройте «Настройки», выберите «Подключенные устройства» затем «Ранее подключенные устройства». Рядом с каждым неиспользуемым устройством нажмите на значок настроек, а затем «Удалить». Если вы ранее подключали телефон через Bluetooth к автомобилю – тоже удалите это подключение.

Следующий шаг – удалите все устройства из памяти автомобиля. Как правило интерфейс автомагнитолы интуитивно понятный. Но если возникли сложности – воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации автомобиля.

После того, как все соединения по Bluetooth удалены из памяти телефона и автомобиля, отключите устройство Bluetooth, подождите несколько секунд и снова включите его.

Убедитесь, что ваш автомобиль виден телефону и готов к подключению. Выберите свой телефон в списке устройств на автомагнитоле. При необходимости убедитесь, что PIN-коды на экране телефона и автомобиля совпадают. Далее разрешите автомобилю доступ к контактам и журналу звонков.

Если устройство по Bluetooth не отвечает или работает медленно, проверьте, что оно не находится слишком близко к другим USB-устройствам. Автомобильные зарядные USB-устройства иногда могут мешать Bluetooth-подключениям.

Кроме того, другие устройства, подключенные к Bluetooth могут создавать помехи, если они находятся в радиусе 10 метров. Например, рядом стоящие автомобили в пробке с подключенным Bluetooth также могут создавать проблему.

Многие автолюбители находят функцию Bluetooth весьма полезной, поэтому стоит потратить немного времени и разобраться, как настроить её в своей машине.

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