В регионе резко похолодало
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 марта в республике облачно, днём на большей части территории снег, метели. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 18-23 м/с. Температура днём +1,+6, местами +9,+14, по юго-западу 0,-5.
В Улан-Удэ утром и днём снег. Ветер северо-западный 8-13, с порывами до 20 м/с. Температура днём +4,+6.
В Бурятии местами метели
Общество, Фото:
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