В Бурятии местами метели

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В регионе резко похолодало



По данным Бурятского гидрометцентра, 31 марта в республике облачно, днём на большей части территории снег, метели. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 18-23 м/с. Температура днём +1,+6, местами +9,+14, по юго-западу 0,-5.



В Улан-Удэ утром и днём снег. Ветер северо-западный 8-13, с порывами до 20 м/с. Температура днём +4,+6.





