Главный государственный санитарный врач региона подписал постановление
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области в связи со стабилизацией ситуации по COVID-19 и респираторным инфекциям отменило все ограничения, введенные в декабре 2022 года из-за подъёма заболеваемости. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.
- Отменён обязательный масочный режим в медицинских организациях, снято ограничение на посещение пациентов в стационарах, проведение детских мероприятий в закрытых помещениях, отменено требование о дезинфекции общественного транспорта и других объектов с массовым пребыванием людей. Ношение масок и другие меры безопасности теперь носят рекомендательный характер, - сообщает управление Роспотребнадзора.
Прирост заболевших COVID-19 в Иркутской области сейчас находится на уровне 70-180 человек в сутки. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями ниже эпидемиологического порога на 45,4%.
В Иркутской области сняли все ограничения по COVID-19 и ОРВИ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
И только 17% выступили против
Мальчик исполнял песню Виктора Цоя
Плановая проверка завершится к лету
Люди считают, что энергетики над ними издеваются
В учреждении для пожилых будут поручни, пандусы и таблички со шрифтом Брайля
Она продлится до 23 апреля
Строителям приходится выполнять вручную 80% работ
Она разгуливала в охранной зоне Сохондинского заповедника
Транспорт там теперь будет ездить только в одном направлении
Его похоронили на малой родине
Сотрудница МВД успела остановить пожилую женщину на пороге квартиры
Благодаря проведённому обследованию удалось назначить верное лечение
Её берут со стометровой глубины
Спектакль «Ууган Хубуун» покажут 14 апреля
«Такое поведение недопустимо по отношению к зрителю, театру, коллегам, себе, Богу», - говорится в нём