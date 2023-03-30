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В Иркутской области сняли все ограничения по COVID-19 и ОРВИ

В Иркутской области сняли все ограничения по COVID-19 и ОРВИ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Главный государственный санитарный врач региона подписал постановление

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области в связи со стабилизацией ситуации по COVID-19 и респираторным инфекциям отменило все ограничения, введенные в декабре 2022 года из-за подъёма заболеваемости. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

- Отменён обязательный масочный режим в медицинских организациях, снято ограничение на посещение пациентов в стационарах, проведение детских мероприятий в закрытых помещениях, отменено требование о дезинфекции общественного транспорта и других объектов с массовым пребыванием людей. Ношение масок и другие меры безопасности теперь носят рекомендательный характер, - сообщает управление Роспотребнадзора.

Прирост заболевших COVID-19 в Иркутской области сейчас находится на уровне 70-180 человек в сутки. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями ниже эпидемиологического порога на 45,4%.

коронавирус ОРВИ

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