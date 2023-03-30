Бурятия угодила в лидеры антирейтинга по долгостроям в ДФО



В 2023 году сохраняется риск, что строительство 18 проблемных многоквартирных домов в ДФО так и не завершится. Их них пять насчитали в Бурятии, два – в республике Саха, три – в Приморье и восемь – в Хабаровском крае.



Дмитрий Демешин заявил: системного мониторинга при строительстве проблемных объектов со стороны контролирующих органов в этих субъектах нет. Сроки сдачи в эксплуатацию зачастую переносятся из-за финансовых затруднений застройщиков, их недобросовестности или из-за того, что подрядчики несвоевременно выполняют отдельные виды работ.



Властям порекомендовали организовать текущий контроль, чтобы действовать на упреждение. Дмитрий Демешин внес конкретные предложения по корректировке работы органов власти и фонда развития территорий, которые поддержал полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.



Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, Глава Бурятии Алексей Цыденов и первый зампред правительства Хабаровского края Мария Авилова рассказали о мерах по защите прав дольщиков, которые реализуются в каждом из этих регионов, сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ по ДФО.



Недавно во Владивостоке состоялось заседание с участием заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина, посвящённое правам дольщиков. Замруководителя Генпрокуратуры сообщил, что за последние два года благодаря конструктивному взаимодействию всех уполномоченных ведомств долгостроев в Дальневосточном федеральном округе стало меньше практически втрое – их число сократилось с 91 до 31.Ключи от своих квартир сегодня ждут 2453 дольщика. При этом половина всех проблемных объектов – 14 из 31 – находятся в Хабаровском крае. На втором месте (7) – Бурятия. Далее идут Приморье (5), Якутия (3) и Амурская область (2).Причина, как правило – просчёты и недостатки в работе местных властей и региональных фондов защиты прав граждан. В Бурятии, Приморском и Хабаровском краях, на Сахалине и в Еврейской автономной области не было необходимого взаимодействия с фондом развития территорий. Сроки направления ходатайств о мерах поддержки и об истребовании результатов их рассмотрения необоснованно затягивались.Прокурорского вмешательства потребовало и ненадлежащее осуществление контрольно-надзорных полномочий. В ряде случаев инспекторы не реагировали на выявленные нарушения, а при внесении предписаний не проконтролировали их устранение.