И только 17% выступили против
Портал SuperJob провёл опрос и выяснил, поддерживают ли жители Улан-Удэ предложение депутатов Госдумы о введении 36-часовой рабочей недели взамен 40-часовой.
На днях в комитете Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили сократить рабочую неделю до 36 часов: график с понедельника по четверг останется прежним, пятница — сокращённый день с работой до обеда.
- По итогам исследования 74% опрошенных в Улан-Удэ поддерживают идею сокращения рабочей недели до 36 часов, 17% выступают против, - выяснили организаторы опроса.
Для 76% жителей столицы Бурятии возможное сокращение рабочей недели не скажется на объёме выполненной работы: респонденты уверяют, что работая 36 часов в неделю, будут успевать сделать столько же, сколько и за стандартную 40-часовую неделю. 18% считают, что не успеют уложить стандартный объём работы в 36 часов.
Женщины чаще мужчин поддерживают инициативу сокращения рабочей недели: 86 и 77% соответственно. В том, что будут успевать выполнить свои обязанности, работая меньше на 4 часа в неделю, также чаще убеждены женщины: 77% против 72% среди мужчин.
Большинство улан-удэнцев поддерживают сокращение рабочей недели до 36 часов
Общество, Фото:
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