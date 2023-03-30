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Улан-удэнцев впечатлил юный гитарист на «Арбате»

Улан-удэнцев впечатлил юный гитарист на «Арбате»
Общество, 
Мальчик исполнял песню Виктора Цоя

Весной на улан-удэнском «Арбате» традиционно начинают собираться различные музыканты. На центральную улицу заглядывают саксофонисты, гитаристы, баянисты, а иногда даже целые оркестры.

Чаще всего на «Арбате» играют уличные группы и сольные исполнители. Так, 30 марта, в паблике «Аноним 03» опубликовали ролик с маленьким гитаристом. Он исполнял культовую песню группы «Кино» «Мы ждём перемен».



За три часа публикация набрала больше 30 тысяч просмотров, свыше 1000 лайков и множество комментариев. В основном пользователи отмечают харизму юного гитариста, а также благодарят его за выбор песни.

«Классный парень. Очень харизматичный и очень хороший выбор песни. Цой жив. Больших успехов тебе, парень!»,

«Будущий Цой! Молодец! Тебя ждёт слава и почёт! Так держать!»,

«Как лихо на гитаре играет»,

«Далеко пойдёт!»,

«Ты моя та», - восхищаются подписчики.
музыканты

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