Плановая проверка завершится к лету
С середины марта в Улан-Удэ приступили к плановой проверке пожарных гидрантов. Проверяется их работоспособность и достаточность водоотдачи.
Такие проверки проводятся два раза в год – осенью и весной. Сейчас уже проверено 17 процентов всех гидрантов в городе. Работы завершатся к 31 мая, сообщили в МУП «Водоканал».
- Фактически очень сложно «на глаз» выявить неисправность устройства. После прохождения зимнего периода часто выявляются повреждения гидрантов - коррозия, износ. С наступлением тёплой, устойчивой погоды службы и специалисты должны провести масштабную проверку всех устройств, - рассказал заместитель главного инженера МУП «Водоканал» Игорь Воробьёв.
Сегодня на балансе предприятия числится порядка 1562 пожарных гидрантов. В настоящее время проверку прошли более 255 устройств, из которых все оказались технически исправны.
- Показатель вышедших из строя пожарных гидрантов пока нулевой. Проверка проводится в штатном режиме, - добавил Игорь Воробьёв.
В Улан-Удэ проверяют исправность пожарных гидрантов
Общество, Фото:
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