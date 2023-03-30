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В Улан-Удэ проверяют исправность пожарных гидрантов

В Улан-Удэ проверяют исправность пожарных гидрантов
Общество,  Фото:МУП "Водоканал"
Плановая проверка завершится к лету

С середины марта в Улан-Удэ приступили к плановой проверке пожарных гидрантов. Проверяется их работоспособность и достаточность водоотдачи.

Такие проверки проводятся два раза в год – осенью и весной. Сейчас уже проверено 17 процентов всех гидрантов в городе. Работы завершатся к 31 мая, сообщили в МУП «Водоканал».

- Фактически очень сложно «на глаз» выявить неисправность устройства. После прохождения зимнего периода часто выявляются повреждения гидрантов - коррозия, износ. С наступлением тёплой, устойчивой погоды службы и специалисты должны провести масштабную проверку всех устройств, - рассказал заместитель главного инженера МУП «Водоканал» Игорь Воробьёв.

Сегодня на балансе предприятия числится порядка 1562 пожарных гидрантов. В настоящее время проверку прошли более 255 устройств, из которых все оказались технически исправны.

- Показатель вышедших из строя пожарных гидрантов пока нулевой. Проверка проводится в штатном режиме, - добавил Игорь Воробьёв.
пожарный гидрант

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