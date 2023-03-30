Медика поощрили за заслуги в области здравоохранения
27 марта президент России Владимир Путин распорядился объявить благодарность и наградить почётной грамотой ряд граждан и коллективов страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Так, распоряжением №90-рп о поощрении за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу была объявлена благодарность президента Российской Федерации Владимиру Ильинову, врачу государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко» (Бурятия).
Врачу из Бурятии объявлена благодарность президента РФ
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