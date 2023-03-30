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Врачу из Бурятии объявлена благодарность президента РФ

Врачу из Бурятии объявлена благодарность президента РФ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Медика поощрили за заслуги в области здравоохранения

27 марта президент России Владимир Путин распорядился объявить благодарность и наградить почётной грамотой ряд граждан и коллективов страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, распоряжением №90-рп о поощрении за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу была объявлена благодарность президента Российской Федерации Владимиру Ильинову, врачу государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко» (Бурятия).
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