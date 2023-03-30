Преподаватель из Бурятии получила степень доктора права в Монголии

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Диссертацию защитила юрист из ВСГУТУ



Старший преподаватель кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Арюна Дарханова успешно защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора права (Ph.D) в Монголии.



Как отметили её коллеги, это, вероятно, первый российский учёный–юрист за 33 года, который защитил учёную степень в Монголии.



- В Монголии члены самого престижного диссертационного совета университета внутренних дел Монголии поддержали присвоение учёной степени доктора права (Ph.D) преподавателю ВСГУТУ Арюне Баировне Дархановой. Основной научный руководитель – наш коллега, доктор юридических наук, доцент Елена Ильинична Попова. Поздравляем с первым защитившимся доктором! – заявил доктор юридических наук, профессор ВСГУТУ Юрий Гармаев.



Отметим, Арюне Дархановой предстоит пройти нострификацию, предполагающую признание диплома действительным на российской территории. В случае положительного решения её степень будет приравнена к учёной степени кандидата наук.



По данным сайта Минобрнауки России, в настоящее время между правительством Российской Федерации и правительством Монголии действует соглашение о взаимном признании документов об образовании, учёных степенях и учёных званиях. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



