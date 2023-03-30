Диссертацию защитила юрист из ВСГУТУ
Старший преподаватель кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Арюна Дарханова успешно защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора права (Ph.D) в Монголии.
Как отметили её коллеги, это, вероятно, первый российский учёный–юрист за 33 года, который защитил учёную степень в Монголии.
- В Монголии члены самого престижного диссертационного совета университета внутренних дел Монголии поддержали присвоение учёной степени доктора права (Ph.D) преподавателю ВСГУТУ Арюне Баировне Дархановой. Основной научный руководитель – наш коллега, доктор юридических наук, доцент Елена Ильинична Попова. Поздравляем с первым защитившимся доктором! – заявил доктор юридических наук, профессор ВСГУТУ Юрий Гармаев.
Отметим, Арюне Дархановой предстоит пройти нострификацию, предполагающую признание диплома действительным на российской территории. В случае положительного решения её степень будет приравнена к учёной степени кандидата наук.
По данным сайта Минобрнауки России, в настоящее время между правительством Российской Федерации и правительством Монголии действует соглашение о взаимном признании документов об образовании, учёных степенях и учёных званиях. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Преподаватель из Бурятии получила степень доктора права в Монголии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие приурочено к 95-летию со дня рождения Цыден-Жапа Жимбиева
Диссертацию защитила юрист из ВСГУТУ
Бурятский культурно-спортивный праздник проведут в селе Баяндай
Принимаются заявки для участия в проекте «Молодёжные трудовые отряды»
Утверждены дизайн-проекты новых детских площадок
Благоустроена будет территория на улице Ширямова
Специалисты провели серию учебных подрывов по устранению ледяных заторов
Победители получили призовые деньги на организацию мероприятий по пропаганде здорового образа жизни
Нужно выполнить несколько действий
В ведомстве уже начали процессуальную проверку
Также в городе поставят стереоскопы с историческими изображениями
Финал конкурса состоится в середине апреля
Следующий этап всероссийского конкурса пройдёт в мае
В республике насчитали семь проблемных домов
На ней изобразят районы, города и озеро Байкал