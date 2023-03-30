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Преподаватель из Бурятии получила степень доктора права в Монголии

Преподаватель из Бурятии получила степень доктора права в Монголии
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Диссертацию защитила юрист из ВСГУТУ

Старший преподаватель кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Арюна Дарханова успешно защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора права (Ph.D) в Монголии.

Как отметили её коллеги, это, вероятно, первый российский учёный–юрист за 33 года, который защитил учёную степень в Монголии.

- В Монголии члены самого престижного диссертационного совета университета внутренних дел Монголии поддержали присвоение учёной степени доктора права (Ph.D) преподавателю ВСГУТУ Арюне Баировне Дархановой. Основной научный руководитель – наш коллега, доктор юридических наук, доцент Елена Ильинична Попова. Поздравляем с первым защитившимся доктором! – заявил доктор юридических наук, профессор ВСГУТУ Юрий Гармаев.

Отметим, Арюне Дархановой предстоит пройти нострификацию, предполагающую признание диплома действительным на российской территории. В случае положительного решения её степень будет приравнена к учёной степени кандидата наук.

По данным сайта Минобрнауки России, в настоящее время между правительством Российской Федерации и правительством Монголии действует соглашение о взаимном признании документов об образовании, учёных степенях и учёных званиях. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Бурятия Монголия наука диссертация ученая степень защита вузы

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