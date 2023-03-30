В Улан-Удэ открылась весенняя выставка «Золотые рыбки»

В выставочном центре «Залуу» в Улан-Удэ открылась персональная выставка живописи Евгении Музюковой. Как сообщал «Байкал-Daily», выставка художницы под названием «Золотые Рыбки» посвящена долгожданной весне.
Всего представлено более 40 живописных полотен.
- Художники важны в нашей жизни, чего не коснуться – архитектура, дизайн, мода… Во всём нужен художник, он пишет и создаёт историю. Каждый предмет искусства излучает свой заряд энергии, а живопись – даёт наиболее крупный энергетический поток, привнося в будние дни радость, восхищение и удовольствие. Я делюсь своим талантом со всем Миром, чтобы он стал лучше, - прокомментировала Евгения Музюкова.
Сейчас многие картины художницы хранятся в частных коллекциях, в том числе в Южной Корее, Японии, Тайване, Харбине, Пекине. В России: Улан-Удэ, Астрахань, Сургут, Сочи, Хабаровск, Ульяновск, Красноярск, Томск, Новосибирск.
Выставка продлится до 23 апреля.
Возрастное ограничение 6+