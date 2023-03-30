Красавица-рысь попала в объектив фотоловушки в Забайкалье

Она разгуливала в охранной зоне Сохондинского заповедника



Взрослая рысь вновь попала в объектив фотоловушки на территории Сохондинского заповедника в Забайкальском крае. Видео поделилась сотрудница отдела экологического просвещения заповедника Наталья. Смолянская.



- В марте этого года сотрудники заповедника проверили часть фотоловушек, установленных для наблюдениями за дикими животными. В объектив одного из фиксирующих устройств попалась рысь. На видео рысь свободно прогуливается по лесу и греется на солнышке, - рассказали сотрудники минприроды региона.



И это не первый случай, когда лесная красавица «позирует» перед фотоловушкой. Рысь регулярно попадает в объектив фотоловушек.

