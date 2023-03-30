Утверждены дизайн-проекты новых детских площадок
Все дизайн-проекты детских игровых площадок, которые построят в Иволгинском районе Бурятии уже этим летом, на сегодняшний день согласованы и утверждены центром компетенций по вопросам городской среды республики. Будут обустроены шесть дворовых территорий в четырёх сельских поселениях района. Общая стоимость работ составит более 40,9 млн рублей.
Так, в сёлах Красноярово, Колобки и Ганзурино появятся спортивно-игровые площадки типа «Минимал». По проекту там будут расположены игровая зона для детей до 3 лет, детская зона для детей постарше, а также спортивная зона и зона тихого отдыха.
Площадки типа «Медиум» появятся в сёлах Поселье, Кокорино и Нижняя Иволга. Там помимо игровых зон для детей и спортивной зоны с тренажёрами, будет обустроена универсальная спортивная площадка для игровых видов спорта.
Как сообщает пресс-служба администрации района, все проекты предусматривают ограждение по периметру, уличное освещение и озеленение.
По словам главы МО «Иволгинский район Николая Емонакова, 22 марта заключен контракт с подрядной организацией. Все работы по благоустройству территорий планируется завершить до 31 августа.
В иволгинских сёлах в Бурятии появятся спортивно-игровые площадки
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