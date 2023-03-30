Команда Бурятии прошла в полуфинал «Кибердрома 2023»

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Следующий этап всероссийского конкурса пройдёт в мае



Команда из Бурятии «U2», сформированная на базе Улан-Удэнского авиазавода, успешно прошла в полуфинал всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром».



В составе команды студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, школьники из гимназии №14, школ №32, №63, №27 и инженеры Улан-Удэнского авиационного завода.



Участники из Бурятии заняли 12 место среди 56 команд организаций и предприятий промышленности страны, принявших участие в очередном этапе – четвертьфинале конкурса под названием «Зарница» с 20 по 25 марта.



На данном этапе проверялось умение участников конкурса управлять в удалённом формате группами комплексов с беспилотными летательными аппаратами и наземными робототехническими средствами.



Следующий этап «Авиационная работа» пройдёт с 10 по 15 мая, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



