Следующий этап всероссийского конкурса пройдёт в мае
Команда из Бурятии «U2», сформированная на базе Улан-Удэнского авиазавода, успешно прошла в полуфинал всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром».
В составе команды студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, школьники из гимназии №14, школ №32, №63, №27 и инженеры Улан-Удэнского авиационного завода.
Участники из Бурятии заняли 12 место среди 56 команд организаций и предприятий промышленности страны, принявших участие в очередном этапе – четвертьфинале конкурса под названием «Зарница» с 20 по 25 марта.
На данном этапе проверялось умение участников конкурса управлять в удалённом формате группами комплексов с беспилотными летательными аппаратами и наземными робототехническими средствами.
Следующий этап «Авиационная работа» пройдёт с 10 по 15 мая, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Команда Бурятии прошла в полуфинал «Кибердрома 2023»
Общество, Фото:
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