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Молодёжь Улан-Удэ приглашают стать волонтёрами

Молодёжь Улан-Удэ приглашают стать волонтёрами
Общество,  Фото:пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ
Принимаются заявки для участия в проекте «Молодёжные трудовые отряды»

С 22 апреля в столице Бурятии стартует ежегодный волонтёрский проект «Молодёжные трудовые отряды мэра г. Улан-Удэ». Проект реализуется с целью экологического воспитания молодёжи, благоустройства и озеленения города, в том числе уборки набережных, парков и скверов. Также ребята будут принимать участие в оказании социально-бытовой помощи ветеранам, пожилым, маломобильным гражданам и семьям участников СВО.

Участниками трудового отряда могут стать школьники, студенты, представители работающей молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет.

Желающим войти в состав трудового отряда необходимо заполнить анкету и направить её на электронную почту: [email protected] до 14 апреля.

- Проект реализуется в городе Улан-Удэ с апреля по октябрь 2023 года. Более подробную информацию можно получить в управлении по делам молодёжи по телефону 8(3012)43-60-42, - сообщает пресс-служба управления.

Возрастное ограничение: 12+.
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