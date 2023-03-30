Принимаются заявки для участия в проекте «Молодёжные трудовые отряды»
С 22 апреля в столице Бурятии стартует ежегодный волонтёрский проект «Молодёжные трудовые отряды мэра г. Улан-Удэ». Проект реализуется с целью экологического воспитания молодёжи, благоустройства и озеленения города, в том числе уборки набережных, парков и скверов. Также ребята будут принимать участие в оказании социально-бытовой помощи ветеранам, пожилым, маломобильным гражданам и семьям участников СВО.
Участниками трудового отряда могут стать школьники, студенты, представители работающей молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет.
Желающим войти в состав трудового отряда необходимо заполнить анкету и направить её на электронную почту: [email protected] до 14 апреля.
- Проект реализуется в городе Улан-Удэ с апреля по октябрь 2023 года. Более подробную информацию можно получить в управлении по делам молодёжи по телефону 8(3012)43-60-42, - сообщает пресс-служба управления.
Возрастное ограничение: 12+.
Молодёжь Улан-Удэ приглашают стать волонтёрами
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