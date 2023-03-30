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Из-за строительства третьего моста в Улан-Удэ устроили раскопки на Трубачеева

Из-за строительства третьего моста в Улан-Удэ устроили раскопки на Трубачеева
Общество,  Фото:Минтранс Бурятии
Строителям приходится выполнять вручную 80% работ

В Минтрансе Бурятии рассказали о переустройстве сетей на пересечении улиц Трубачеева, Ключевская и Сахьяновой в Улан-Удэ. Из-за строительства третьего моста через Уду там пару недель назад ограничили движение транспорта.



Сейчас продолжается вскрытие и демонтаж твёрдых покрытий на проезжей части. Поскольку грунт промёрз, делать это приходится в два этапа: на глубине в 30-40 сантиметров задействовали тяжёлую технику, а от 30 сантиметров до полутора метров рабочие копают уже вручную.

Процесс «тормозят» и неучтённые сети, которые не указаны на схемах прокладки. Прежде требуется найти их владельца, выяснить, подключены ли коммуникации и только потом можно продолжить их вынос.

- Мы выполняем не только проектные работы, но и стараемся не повредить неучтённые сети. По этой причине 80% работ ведётся вручную. Несмотря на это, поставленные задачи выполняются в срок, – подчеркнул начальник строительного участка Александр Ващенко.

Земляные работы на Трубачеева продолжаются. Жизнь водителям, вынужденным объезжать эту улицу, немного облегчили после многочисленных жалоб самих улан-удэнцев и замечаний общественников. Там выровняли и расширили дорогу, но необходимые знаки пока так и не установили.
строительство улицы сети

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