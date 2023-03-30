В сквере Иркутска установят робота-гида

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Также в городе поставят стереоскопы с историческими изображениями



В Иркутске продолжается работа по подготовке к реализации проекта «Ледовый город – «Счастье чистой воды». В визит-центре информационно-туристкой службы Иркутска прошло заседание рабочей группы, в состав которой вошли рекламисты и специалисты производственных студий. Сотрудники администрации города представили им уже разработанные концепции и выслушали идеи по их доработке.



В этом году будет воплощён проект «Туристический центр города»: для путешественников создадут пространство, связанное единой пешеходной навигацией. Она будет необычной: например, информационные стенды предлагают оформить в виде зеркальных арт-объектов, обрамлённых резными наличниками.



Информацию о городе гости города смогут получить, воспользовавшись цифровыми сенсорными панелями, а в летнем визит-центре в сквере имени Кирова поставят робота-гида, рассказывающего о достопримечательностях столицы области.



На Урицкого и Ленина появятся стереоскопы с историческими изображениями и краткими справками об объектах прошлого. Например, об Амурских воротах – триумфальной арке, сооружённой в Иркутске в 1858 году в честь подписания Айгунского договора. В трёх точках установят видовые бинокли: у памятника Александру III, Московских ворот и на набережной в районе Глазковского моста. Также в планах – оборудовать пять дополнительных автономных туалетных модулей.



– Сейчас мы приступаем к более детальной проработке всех направлений реализации туристических проектов. Планируем организовать архитектурную подсветку порядка 18 исторических зданий в центре города. Большинство из них принадлежит Иркутской области или Российской Федерации, некоторые находятся в частной собственности. Администрация ведёт переговоры с владельцами для того, чтобы юридически оформить установку освещения, – прокомментировал вице-мэр Дмитрий Ружников.



Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, особое внимание уделяют разработке визуальной части и символики. Ранее специалисты «Градостроительной школы» совместно с агентством «Адикт» представили дизайн-код центра города. На него будут опираться в дальнейшей работе над проектами.



– Дизайн-код центра города – это не брендинг, не логотип, не новый герб, это система, которая позволяет систематизировать, упростить и грамотно вести коммуникацию с целевой аудиторией. Сегодня здесь присутствуют коллеги из креативной индустрии, дизайна, СМИ, сферы коммуникации и бизнеса. Именно они в дальнейшем должны подключиться к тому, чтобы развивать созданную нами концепцию, дорабатывать её, улучшать, – пояснил дизайнер Антон Паймышев.

