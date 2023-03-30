В Усть-Ордынском округе определились с датой Сурхарбана

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Бурятский культурно-спортивный праздник проведут в селе Баяндай



В Усть-Ордынском Бурятском округе в этом году областной национальный культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан» пройдёт 29, 30 июня и 1 июля. Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



- В этом году мероприятие решено провести в селе Баяндай, на центральном стадионе. Театрализованное открытие праздника посвящено Году педагога и наставника и 100-летию физкультурно-спортивной организации Иркутской области. Будут задействованы лучшие фольклорные и хореографические коллективы Усть-Ордынского Бурятского округа. Участие в открытии «Сур-Харбана» примет государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы». Всего в театрализованном открытии планируется участие 470 человек, - рассказал заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев.



В рамках «Сур-Харбана» состоится областной конкурс фольклорных коллективов «Свадебная обрядность бурят Предбайкалья». Он проводится в два этапа: муниципальный и областной. Цель конкурса – возрождение, сохранение и развитие лучших традиций народной культуры, создание условий для духовно-нравственного воспитания молодёжи, а также выявление талантливых исполнителей.



Коллективы представят театрализованную программу – свадебный обряд, реконструкцию свадебного обряда или его фрагменты, например, сватовство, подношения предкам, девичник, чай невестки и др. Жюри будет оценивать раскрытие темы, самобытность исполнения, аутентичность фольклора, этнографическое направление, сценическое воплощение, костюм и атрибутику.



Спортивная программа праздника «Сур-Харбан» будет представлена 10 видами: национальная борьба, стрельба из национального лука, конные скачки, лёгкая атлетика, футбол, гиревой спорт, волейбол, бурятские шахматы «шатар», шахматы, шашки. Участники «Сур-Харбана» будут состязаться и в традиционной игре в кости «шагай наадан». Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение: 6+.

