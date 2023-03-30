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В Улан-Удэ сотрудница полиции уберегла пенсионерку от мошенников

В Улан-Удэ сотрудница полиции уберегла пенсионерку от мошенников
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Сотрудница МВД успела остановить пожилую женщину на пороге квартиры

В Улан-Удэ сотрудница уголовного розыска предотвратила хищение денег у пенсионерки.



Инцидент случился 22 марта. Оперуполномоченный управления уголовного розыска Елена Баирова выехала проверить информацию о возможном факте мошенничества в отношении 77-летней улан-удэнки. Буквально на пороге квартиры она повстречала хозяйку: женщина куда-то очень торопилась.

Выяснилось, что она спешила перевести деньги на счёт якобы московского адвоката.

- Заподозрив, что это проделки мошенников, майор полиции остановила её и попросила вернуться в квартиру, чтобы та рассказала, кому и по какой причине собирается перечислить средства. Оказалось, деньги предназначались якобы адвокату за подготовку документов для получения пенсионеркой многомиллионной компенсации за вред, причинённый её здоровью от приёма БАДов. Пожилая гражданка планировала отправить лжеюристу 40 тысяч рублей, взятых в кредит, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Благодаря своевременному вмешательству сотрудницы полиции деньги пенсионерки удалось сохранить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».

мошенничество

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