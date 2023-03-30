Улан-удэнка добилась возмещения затрат на генетическое обследование ребёнка

Благодаря проведённому обследованию удалось назначить верное лечение



Жительнице Улан-Удэ возместят расходы, понесённые на генетическое обследование её ребёнка-инвалида. Женщина этого добиться этого после обращения в прокуратуру.



- Мать ребёнка-инвалида обратилась в прокуратуру Железнодорожного района Улан-Удэ по вопросу возмещения стоимости расходов, затраченных на генетические обследования. Сын заявительницы с рождения имеет инвалидность, включен в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Результаты проведённых генетических обследований позволили врачам назначить ребёнку лечение, оказавшее положительный эффект на здоровье. Понесённые расходы в сумме 57 тысяч рублей региональным министерством здравоохранения не возмещены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Прокуратура направила в суд иск о взыскании с министерства здравоохранения республики суммы затрат на проведение генетических обследований.



Железнодорожный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил.

