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В Улан-Удэ покажут спектакль по пьесе Вампилова

В Улан-Удэ покажут спектакль по пьесе Вампилова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Спектакль «Ууган Хубуун» покажут 14 апреля

14 апреля Бурятский драматический театр покажет спектакль «Ууган Хубуун» по пьесе «Старший сын» Александра Вампилова. Премьера состоялась в сентябре 2022-го и имела большой успех у зрителей.

- Трагичный и одновременно смешной спектакль о том, как герой, изначально искавший просто ночлег, в результате обретает настоящий дом и семью. Здесь случай определяет начало истории, но то, чем все это кончится, зависит только от самих героев: они должны самостоятельно сделать выбор — бежать и не привязываться или рискнуть и полюбить, - рассказывают создатели спектакля.

На прошедшей церемонии вручения премии «Браво-2023» спектакль «Ууган хубуун» был признан лучшим спектаклем сезона. Также лучшей в сезоне оказалась роль Биликто Дамбаева, а Саян Жамбалов стал лучшим режиссёром.

- Тонкий, ироничный, изящный, необыкновенно искренний спектакль, до сих пор отзывается в моей душе чем-то светлым и немного грустным, - поделилась отзывом одна из зрительниц спектакля.

- Александр Вампилов является одним из самых популярных драматургов во всей России. Оттого особенно интересно, как его произведение оживает в носителях его родной бурятской культуры, - отметили в театре.


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спектакль театр бурятской драмы

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