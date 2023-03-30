В Улан-Удэ покажут спектакль по пьесе Вампилова

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14 апреля Бурятский драматический театр покажет спектакль «Ууган Хубуун» по пьесе «Старший сын» Александра Вампилова. Премьера состоялась в сентябре 2022-го и имела большой успех у зрителей.- Трагичный и одновременно смешной спектакль о том, как герой, изначально искавший просто ночлег, в результате обретает настоящий дом и семью. Здесь случай определяет начало истории, но то, чем все это кончится, зависит только от самих героев: они должны самостоятельно сделать выбор — бежать и не привязываться или рискнуть и полюбить, - рассказывают создатели спектакля.На прошедшей церемонии вручения премии «Браво-2023» спектакль «Ууган хубуун» был признан лучшим спектаклем сезона. Также лучшей в сезоне оказалась роль Биликто Дамбаева, а Саян Жамбалов стал лучшим режиссёром.- Тонкий, ироничный, изящный, необыкновенно искренний спектакль, до сих пор отзывается в моей душе чем-то светлым и немного грустным, - поделилась отзывом одна из зрительниц спектакля.- Александр Вампилов является одним из самых популярных драматургов во всей России. Оттого особенно интересно, как его произведение оживает в носителях его родной бурятской культуры, - отметили в театре.