30 марта

29 марта

Популярное

В Улан-Удэ откроется выставка художников из Санкт-Петербурга

В Улан-Удэ откроется выставка художников из Санкт-Петербурга
Общество,  Фото:Национальный музей Бурятии
Мероприятие пройдёт 8 апреля

8 апреля в Художественном музея имени Сампилова в Улан-Удэ откроется уникальная выставка «Живая линия образа». Она объединит три полноценные персональные выставки представителей ленинградской академической художественной школы: Андрея Бодрова, его учителя Леонида Башкова, известного петербургского мастера книжной графики, и Юлии Далецкой, талантливой художницы, иллюстратора.

- Ленинградская-петербургская школа графики знакома каждому, кто знает и любит историю, культуру северной столицы. Что же подразумевает это понятие? Конечно, высокий уровень профессионализма и особый взгляд на мир, особый характер его осмысления, творческая и, одновременно, интеллигентная его интерпретация. Оно «выковывалось» десятилетиями и даже веками, - рассказывают организаторы выставки.

На выставке будет представлено более 160 наиболее известных работ мастеров, известных не только в России, но и за рубежом. Они выполнены в разных жанрах графического искусства – книжная иллюстрация, пейзаж, портрет, натурные зарисовки.


Возрастное ограничение 12+
выставка художники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии добилась компенсации за дорогу с помощью прокуратуры
Жительница Бурятии добилась компенсации за дорогу с помощью прокуратуры
Общество, 30.03.2023
Изначально руководство колледжа сотруднице отказало
В Бурятии два человека досрочно сдают ЕГЭ по китайскому
В Бурятии два человека досрочно сдают ЕГЭ по китайскому
Общество, 30.03.2023
А ещё восемь проверяют свои знания по английскому языку
В Улан-Удэ собрались лучшие балетмейстеры
В Улан-Удэ собрались лучшие балетмейстеры
Общество, 30.03.2023
Они покажут своё мастерство в ближайшие три дня
В Улан-Удэ пройдёт митинг в память о павшем на Украине Артёме Дамбаеве
В Улан-Удэ пройдёт митинг в память о павшем на Украине Артёме Дамбаеве
Общество, 30.03.2023
Его устроят в годовщину гибели 25-летнего военного
В Бурятии медсестра спасла жизнь человеку прямо на улице
В Бурятии медсестра спасла жизнь человеку прямо на улице
Общество, 30.03.2023
Она заметила, что мужчине стало плохо и поспешила на помощь
В Бурятии шаманы помолятся за благополучие людей
В Бурятии шаманы помолятся за благополучие людей
Общество, 30.03.2023
В «Тэнгэри» устроят еженедельный молебен
В Тункинской больнице прошла акция в поддержку людей с эпилепсией
В Тункинской больнице прошла акция в поддержку людей с эпилепсией
Общество, 30.03.2023
Специалисты советуют не стесняться обращаться к врачам в случае эпилептических припадков
Скандал в Русдраме: Улан-удэнский артист совершил попытку самоубийства прямо на сцене
Скандал в Русдраме: Улан-удэнский артист совершил попытку самоубийства прямо на сцене
Общество, 30.03.2023
Якобы в знак протеста: «Я устал. Я не могу. У меня больше нет выбора»
В Улан-Удэ осуждённые женщины научились готовить манты
В Улан-Удэ осуждённые женщины научились готовить манты
Общество, 30.03.2023
После мастер-класса они съели приготовленное блюдо 
В Бурятии действуют две ледовые переправы
В Бурятии действуют две ледовые переправы
Общество, 30.03.2023
Остальные 12 ледовых дорог растаяли 
В Забайкалье развернётся всероссийский фестиваль по сапбордингу
В Забайкалье развернётся всероссийский фестиваль по сапбордингу
Общество, 30.03.2023
Мероприятие проведут в нескольких дисциплинах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^