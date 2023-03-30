В Улан-Удэ откроется выставка художников из Санкт-Петербурга

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8 апреля в Художественном музея имени Сампилова в Улан-Удэ откроется уникальная выставка «Живая линия образа». Она объединит три полноценные персональные выставки представителей ленинградской академической художественной школы: Андрея Бодрова, его учителя Леонида Башкова, известного петербургского мастера книжной графики, и Юлии Далецкой, талантливой художницы, иллюстратора.- Ленинградская-петербургская школа графики знакома каждому, кто знает и любит историю, культуру северной столицы. Что же подразумевает это понятие? Конечно, высокий уровень профессионализма и особый взгляд на мир, особый характер его осмысления, творческая и, одновременно, интеллигентная его интерпретация. Оно «выковывалось» десятилетиями и даже веками, - рассказывают организаторы выставки.На выставке будет представлено более 160 наиболее известных работ мастеров, известных не только в России, но и за рубежом. Они выполнены в разных жанрах графического искусства – книжная иллюстрация, пейзаж, портрет, натурные зарисовки.