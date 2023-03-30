Изначально руководство колледжа сотруднице отказало
В результате вмешательства прокуратуры жительница Бурятии добилась положенной ей компенсации.
Женщина трудилась в Усть-Баргузинском филиале Байкальского колледжа туризма и сервиса дежурной по общежитию.
- Поскольку филиал расположен в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, работник имеет право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно. Женщина обратилась к работодателю с заявлением о предоставлении этой компенсации, однако обращение оставлено без рассмотрения, вопрос о выплате работнику компенсации не решён, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Тогда сотрудница обратилась в прокуратуру Октябрьского района Улан-Удэ. После проверки директору образовательного учреждения внесли прокурорское представление. Благодаря этому женщине выплатили положенную компенсацию в размере 27 тысяч рублей.
Жительница Бурятии добилась компенсации за дорогу с помощью прокуратуры
Общество, Фото:
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