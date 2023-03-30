Они покажут своё мастерство в ближайшие три дня
29 марта в колледже искусств в Улан-Удэ стартовал международный конкурс балетмейстеров-постановщиков имени заслуженной артистки РСФСР, народной артистки Бурятской АССР Татьяны Гергесовой.
Жюри возглавил народный артист России Дикалу Музакаев.
- Желаю претворения в танце творческого замысла, желаю хорошего настроения, конечно успехов. Те люди, которые сидят в зале и те, кто будет работать на сцене занимаются самым древним и прекрасным видом искусства. Танец раскрывает глубину и таинство культуры каждого народа, - сказал Дикалу Музакаев.
Большая делегация также прибыла из Монголии. В числе жюри конкурса – Содном Нэргуй, старший преподаватель Института хореографии Монгольского государственного университета культуры и искусств.
В конкурсе принимают участие 92 балетмейстера, 71 коллектив, около 2000 участников в возрасте с 4 до 35 лет. Они покажут 126 номеров и будут соревноваться три дня - 29, 30 и 31 марта. В программе - конкурсные просмотры, мастер-классы, круглый стол, где будут подняты вопросы, касающиеся хореографии в современном мире.
Завершающим этапом конкурса станет гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей конкурса, который пройдёт в Русском драматическом театре 31 марта. На гала-концерте перед зрителями выступят образцовые и народные танцевальные ансамбли Бурятия, а также из соседних регионов.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ собрались лучшие балетмейстеры
Общество, Фото:
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