В Бурятии провели всероссийский борцовский турнир

24 награды выиграли спортсмены республики
29 марта в Улан-Удэ завершились всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 18 лет, посвящённые памяти почётного гражданина города, Героя Советского Союза, генерал-майора Ильи Балдынова. Турнир прошёл в региональном центре единоборств «Патриот».
В соревнованиях приняли участие спортсмены 2006-2007 годов рождения в 11 весовых категориях. Победителями и призёрами турнира стали:
Весовая категория 42 кг
Первое место - Александр М. (Иркутская область)
Второе место - Аюр Г. (Бурятия)
Третье место - Владимир А. (Иркутская область)
Третье место - Бэликто Д. (Бурятия)
Весовая категория 45 кг
Первое место - Уйсхан Х. (Якутия)
Второе место - Аюша Т. (Бурятия)
Третье место - Пурбо Ш. (Бурятия)
Третье место - Зорикто Н. (Бурятия)
Весовая категория 48 кг
Первое место - Чингис Г. (Забайкальский край)
Второе место - Цырен Р. (Бурятия)
Третье место - Кирилл К. (Забайкальский край)
Третье место - Артём И. (Иркутская область)
Весовая категория 51 кг
Первое место - Руслан П. (Бурятия)
Второе место - Тимур И. (Красноярский край)
Третье место - Андрей Д. (Бурятия)
Третье место - Сультим Б. (Бурятия)
Весовая категория 55 кг
Первое место - Эрдэни Ц. (Бурятия)
Второе место - Ананда С. (Бурятия)
Третье место - Валерий А. (Иркутская область)
Третье место - Анатолий И. (Якутия)
Весовая категория 60 кг
Первое место - Илья Ш. (Иркутская область)
Второе место - Билал К. (Бурятия)
Третье место - Ян К. (Якутия)
Третье место - Александр М. (Иркутская область)
Весовая категория 65 кг
Первое место - Артур П. (Якутия)
Второе место - Дмитрий М. (Иркутская область)
Третье место - Мэргэн Ц. (Бурятия)
Третье место - Ким Ш. (Бурятия)
Весовая категория 71 кг
Первое место - Тимур И. (Забайкальский край)
Второе место - Роман Х. (Иркутская область)
Третье место - Никита Н. (Забайкальский край)
Третье место - Балдан Ж. (Бурятия)
Весовая категория 80 кг
Первое место - Тумэн Д. (Бурятия)
Второе место - Егор С. (Иркутская область)
Третье место - Владимир Б. (Якутия)
Третье место - Бато К. (Бурятия)
Весовая категория 92 кг
Первое место - Буянто Д. (Бурятия)
Второе место - Эрдэм Д. (Бурятия)
Третье место - Цыден Ц. (Бурятия)
Третье место - Владислав Б. (Иркутская область)
Весовая категория 110 кг
Первое место - Бато Т. (Бурятия)
Второе место - Жамсо Б. (Бурятия)
Третье место - Мэргэн Д. (Бурятия)
Третье место - Валерий И. (Бурятия)
В Бурятии провели всероссийский борцовский турнир
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