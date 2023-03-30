В Бурятии провели всероссийский борцовский турнир

Общество, Фото: федерация спортивной борьбы РБ

24 награды выиграли спортсмены республики



29 марта в Улан-Удэ завершились всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 18 лет, посвящённые памяти почётного гражданина города, Героя Советского Союза, генерал-майора Ильи Балдынова. Турнир прошёл в региональном центре единоборств «Патриот».



В соревнованиях приняли участие спортсмены 2006-2007 годов рождения в 11 весовых категориях. Победителями и призёрами турнира стали:



Весовая категория 42 кг

Первое место - Александр М. (Иркутская область)

Второе место - Аюр Г. (Бурятия)

Третье место - Владимир А. (Иркутская область)

Третье место - Бэликто Д. (Бурятия)



Весовая категория 45 кг

Первое место - Уйсхан Х. (Якутия)

Второе место - Аюша Т. (Бурятия)

Третье место - Пурбо Ш. (Бурятия)

Третье место - Зорикто Н. (Бурятия)



Весовая категория 48 кг

Первое место - Чингис Г. (Забайкальский край)

Второе место - Цырен Р. (Бурятия)

Третье место - Кирилл К. (Забайкальский край)

Третье место - Артём И. (Иркутская область)



Весовая категория 51 кг

Первое место - Руслан П. (Бурятия)

Второе место - Тимур И. (Красноярский край)

Третье место - Андрей Д. (Бурятия)

Третье место - Сультим Б. (Бурятия)



Весовая категория 55 кг

Первое место - Эрдэни Ц. (Бурятия)

Второе место - Ананда С. (Бурятия)

Третье место - Валерий А. (Иркутская область)

Третье место - Анатолий И. (Якутия)



Весовая категория 60 кг

Первое место - Илья Ш. (Иркутская область)

Второе место - Билал К. (Бурятия)

Третье место - Ян К. (Якутия)

Третье место - Александр М. (Иркутская область)



Весовая категория 65 кг

Первое место - Артур П. (Якутия)

Второе место - Дмитрий М. (Иркутская область)

Третье место - Мэргэн Ц. (Бурятия)

Третье место - Ким Ш. (Бурятия)



Весовая категория 71 кг

Первое место - Тимур И. (Забайкальский край)

Второе место - Роман Х. (Иркутская область)

Третье место - Никита Н. (Забайкальский край)

Третье место - Балдан Ж. (Бурятия)



Весовая категория 80 кг

Первое место - Тумэн Д. (Бурятия)

Второе место - Егор С. (Иркутская область)

Третье место - Владимир Б. (Якутия)

Третье место - Бато К. (Бурятия)



Весовая категория 92 кг

Первое место - Буянто Д. (Бурятия)

Второе место - Эрдэм Д. (Бурятия)

Третье место - Цыден Ц. (Бурятия)

Третье место - Владислав Б. (Иркутская область)



Весовая категория 110 кг

Первое место - Бато Т. (Бурятия)

Второе место - Жамсо Б. (Бурятия)

Третье место - Мэргэн Д. (Бурятия)

Третье место - Валерий И. (Бурятия)

