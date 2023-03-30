В Бурятии сидящие без света сельчане потребовали отключить его и у чиновников

- Замена опор ЛЭП и силовых кабелей без отключения электричества невозможна. Просим набраться терпения, – цитирует его «Прибайкалье-инфо.24/7».



Жители Прибайкальского района Бурятии очень недовольны постоянными отключениями электроэнергии. Своё возмущение по этому поводу они выразили недавно в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».- Пусть нам ответят представители РЭС – до каких пор будет продолжаться издевательство с отключением света? Летом бесконечные отключения, зимой – не лучше, весной и осенью – то же самое, – пожаловались прибайкальцы.По их словам, ситуация с электроснабжением в селе Покровка – «вообще особый разговор».- Там дня не проходит без отключений. Отключите районную администрацию и дома руководителей, – добавили разгневанные сельчане.Начальник РЭС Геннадий Галичкин пояснил: в муниципальном образовании просто начался период плановых ремонтных работ.