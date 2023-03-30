В Бурятии прошло первенство по настольному теннису

Общество, Фото: паблик «Настольный теннис Бурятии»

В нём соревновались юные спортсмены младше 13 лет



В минувшие выходные в Улан-Удэ завершилось первенство Бурятии по настольному теннису среди мальчиков и девочек до 13 лет. В соревнованиях принимали участие спортсмены столицы республики и ряда районов региона. Первенство проводилось в зале настольного тенниса физкультурно-спортивного комплекса.



По итогам турнира места распределились следующим образом:



Мальчики

1 место - Сергей П. (СШОР №2)

2 место - Бэлигто Ц. (РСШОР)

3 место - Илья Т. («Сильвер Болл»)

3 место - Аюр М. («Сильвер Болл»)



Девочки

1 место – Таисия Б. (СШОР №2)

2 место – Валерия К. (СШОР №2)

3 место – Полина Д. (Кяхта)

3 место – Софья Х. (Дом творчества Октябрьского района, СБ)



Победители примут участие в первенстве Дальневосточного федерального округа, которое пройдёт в посёлке Агинское с 5 по 9 апреля. Здесь будут разыгрываться путёвки на первенство России до 13 лет, сообщает паблик «Настольный теннис Бурятии».

