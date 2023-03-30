В нём соревновались юные спортсмены младше 13 лет
В минувшие выходные в Улан-Удэ завершилось первенство Бурятии по настольному теннису среди мальчиков и девочек до 13 лет. В соревнованиях принимали участие спортсмены столицы республики и ряда районов региона. Первенство проводилось в зале настольного тенниса физкультурно-спортивного комплекса.
По итогам турнира места распределились следующим образом:
Мальчики
1 место - Сергей П. (СШОР №2)
2 место - Бэлигто Ц. (РСШОР)
3 место - Илья Т. («Сильвер Болл»)
3 место - Аюр М. («Сильвер Болл»)
Девочки
1 место – Таисия Б. (СШОР №2)
2 место – Валерия К. (СШОР №2)
3 место – Полина Д. (Кяхта)
3 место – Софья Х. (Дом творчества Октябрьского района, СБ)
Победители примут участие в первенстве Дальневосточного федерального округа, которое пройдёт в посёлке Агинское с 5 по 9 апреля. Здесь будут разыгрываться путёвки на первенство России до 13 лет, сообщает паблик «Настольный теннис Бурятии».
В Бурятии прошло первенство по настольному теннису
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