В Туве наградили «трезвые» сёла

Общество, Фото: пресс-служба правительства Тувы

Победители получили призовые деньги на организацию мероприятий по пропаганде здорового образа жизни



В Туве подвели итоги конкурса «Трезвое село», объявленного в прошлом году и призванного стимулировать сельское население к уменьшению потребления алкоголя. Конкурс является частью комплекса мер по противодействию незаконному обороту спиртосодержащей продукции и алкоголизации населения. Награды сельским поселениям-победителям вручили 29 марта.



Департамент региональной безопасности администрации главы Тувы подвёл итоги в конце прошлого года. Победителей определили в трёх группах по количеству населения – большие (от 1 до 5 тысяч жителей), средние (от 200 до 1 тысячи) и малые (менее 200) сёла.



- Критериев оценки лучших участников конкурса более 20. Среди ключевых – снижение потребления (продаж) легального алкоголя, сокращение количества совершенных в состоянии алкогольного опьянения правонарушений и преступлений, выявление точек нелегальной торговли спиртным, работа с неблагополучными семьями, с лицами, нуждающимися в лечении от алкогольной зависимости и другие, - сообщает официальный портал Республики Тыва.



Третье место среди малых сельских населённых пунктов и сертификат на 100 тысяч рублей были присуждены администрации с. Шуурмак (арбан Куран) Тес-Хемского района. Второе место в этой группе сельских населённых пунктов присуждено администрации с. Чазылары Тоджинского района, представителю которого вручили сертификат на сумму 300 тысяч рублей. Первое место среди малых сельских населённых пунктов и сертификат на сумму 600 тысяч рублей присудили администрации с. Тоолайлыг Монгун-Тайгинского района.



В конкурсной группе среди средних сельских населённых пунктов призовые места распределились следующим образом:

- III место заняла администрация с. Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района. Приз – сертификат на 200 тысяч рублей.

- II место присудили администрации с. Чыргакы Дзун-Хемчикского района. Приз – сертификат на 400 тысяч рублей.

- I место отдано администрации с. Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского района, которой вручили сертификат на 1 млн рублей.



Среди больших населённых пунктов третье место заняло с. Чыраа-Бажы Дзун-Хемчикского района. Представителям сельской администрации вручили сертификат на 400 тысяч рублей. Сертификатом на 500 тысяч рублей за второе место была награждена администрация с. Кундустуг Каа-Хемского района. Первое место заняла администрация с. Баян-Кол Кызылского района. За стремление к трезвому образу жизни сельское поселение поощрено сертификатом на сумму в 1 миллион рублей.



Призовые средства администрации могут потратить на организацию и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, мер по борьбе с алкоголизацией населения, с нелегальной торговлей спиртным или оказанию помощи людям с алкогольной зависимостью, а также на благоустройство своих территорий и их экономическое развитие.



