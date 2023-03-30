В Улан-Удэ выберут «Ученика года»

Финал конкурса состоится в середине апреля



В Улан-Удэ завершается приём заявок на городской конкурс «Ученик года-2023». Принять участие могут учащиеся 8-10 классов общеобразовательных организаций, победители школьного этапа, не являющиеся призёрами предыдущих конкурсов «Ученик года».



Конкурс проводится в несколько этапов. Школьный этап проходил до 27 марта. Заочный отборочный тур пройдёт 31 марта: будут рассмотрены электронные портфолио и видеоролики, посвящённые Году педагога и наставника «У всех на виду твоё имя – учитель». Третий этап XVII городского конкурса «Ученик года г. Улан-Удэ - 2023» состоится 10 и 11 апреля в городском дворце детского (юношеского) творчества. Здесь же 13 апреля проведут и финал конкурса.



30 марта – последний день приёма. Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы: представление школы на участника конкурса, портфолио, личные фотографии (портретная и жанровая), информационную карту, согласие на обработку персональных данных, автобиографию участника (с акцентом на научно-исследовательскую, социально-полезную и культурно-творческую деятельность). Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 12+.

