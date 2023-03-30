В Улан-Удэ запустили «коммунальную стрелу»

Горожане, депутаты и организации передают друг другу символическую метлу
- Наша задача – чтобы «коммунальную стрелу» передавали друг другу различные организации, деятели, депутаты и все, кто желает поучаствовать в очистке города от накопившегося за зиму мусора, – пояснил председатель КГХ Сергей Гашев. – Стрела должна побывать в руках у многих. Это своего рода знак, что вы приняли участие в уборке. Люди, которые придут на субботник, потом уже не будут мусорить.
Накануне вечером сотрудники комитета привели в порядок сквер «Ровесникам, ушедшим в бой» на улице Терешковой. А потом Сергей Гашев передал эстафету главе Октябрьского района Андрею Муравьёву.
Как сообщал «Байкал-Daily», в рамках месячника, как и в предыдущие годы, пройдут экологические акции. Всего запланировали более 600, включая «Город без покрышек» (0+). В Улан-Удэ организуют точки сбора автомобильных шин, которые после доставят для утилизации на республиканский мусороперерабатывающий завод.
Региональный оператор по обращению с отходами – компания «ЭкоАльянс» – в каждый такой месячник убирает не менее трёх несанкционированных свалок.
- На этот раз ликвидируют свалку в Октябрьском районе на улице Тологойская, в Железнодорожном районе – на Жуковского и в Советском – на Воровского, – уточнил ранее замглавы КГХ по благоустройству Игорь Мункуев.
Кроме того, сотрудники управления административного контроля будут усиленно проверять, как различные организации, предприятия и образовательные учреждения приводят в порядок свои прилегающие территории. В субботник, 22 апреля, мусор на полигоне в посёлке Вахмистрово от населения будут принимать бесплатно. Каждый житель бурятской столицы сможет сдать туда ветки, ботву, стекло, пластик и другие отходы, но не свыше трёх кубометров.