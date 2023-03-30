В Улан-Удэ запустили «коммунальную стрелу»

Горожане, депутаты и организации передают друг другу символическую метлу





Как сообщал «Байкал-Daily» , в рамках месячника, как и в предыдущие годы, пройдут экологические акции. Всего запланировали более 600, включая «Город без покрышек» (0+). В Улан-Удэ организуют точки сбора автомобильных шин, которые после доставят для утилизации на республиканский мусороперерабатывающий завод.







Региональный оператор по обращению с отходами – компания «ЭкоАльянс» – в каждый такой месячник убирает не менее трёх несанкционированных свалок.- На этот раз ликвидируют свалку в Октябрьском районе на улице Тологойская, в Железнодорожном районе – на Жуковского и в Советском – на Воровского, – уточнил ранее замглавы КГХ по благоустройству Игорь Мункуев.Кроме того, сотрудники управления административного контроля будут усиленно проверять, как различные организации, предприятия и образовательные учреждения приводят в порядок свои прилегающие территории. В субботник, 22 апреля, мусор на полигоне в посёлке Вахмистрово от населения будут принимать бесплатно. Каждый житель бурятской столицы сможет сдать туда ветки, ботву, стекло, пластик и другие отходы, но не свыше трёх кубометров.