Бурятия примет международный детский кинофестиваль

В республике проведут фестиваль «Хрустальный нерпёнок»



Международный кинофестиваль фильмов для детей и юношества «Хрустальный нерпёнок» состоится в Бурятии. Мероприятие пройдёт с 12 по 17 мая и приурочено к столетию республики.



В город Улан-Удэ съедутся ведущие представители отечественного кинематографа и зарубежные гости: режиссёры, актёры, сценаристы, продюсеры. Кинофестиваль объединит режиссёров, снимающих кино для детей, с юными кинематографистами, которые пробуют свои силы в кино и видео творчестве.



Одна из основных целей киносмотра – вдохновить и поддержать юных кинематографистов, а зрителям дать возможность познакомиться с современным детским кино. В международном конкурсе примут участие 12 фильмов из Ирана, Китая, Беларуси, Индии, России, Киргизии, Казахстана, Таджикистана. Российский конкурс включает в себя 12 картин.



Слоган фестиваля «Мой дом – моя страна». Фильмы, включённые в программу киносмотра, соответствуют этому девизу и повествуют о дружбе, взаимовыручке, традиционных семейных ценностях, любви к своим близким и своей родине.



Отличительной особенностью «Хрустального нерпёнка» станет то, что конкурсные фильмы будет оценивать сразу два жюри: профессиональное и детское. В программе фестиваля два конкурса: международный и российский.



Зрителей ждёт обширная внеконкурсная кинопрограмма, состоящая из игровых короткометражных фильмов, документального кино и анимации из разных стран. В рамках внеконкурсной программы в национальной Библиотеке, институте культуры, педагогическом институте и колледже креативных индустрий пройдут мастер-классы участников фестиваля по анимации, актёрскому, сценарному и режиссёрскому мастерству для детской и юношеской аудитории.



За круглым столом соберутся продюсеры, дистрибьюторы и авторы, специализирующиеся на теме детского и семейного контента в разных регионах России и за рубежом. Особое внимание будет уделено развитию кино в Бурятии. Бурятские кинематографисты представят историю и перспективы развития национальной кинематографии в современных условиях, познакомят коллег из других регионов с возможностями, которые открываются в Бурятии как в географическом, так и производственном аспектах в связи с мерами поддержки кинематографии, принятыми в республике.



Также гости и участники фестиваля смогут посетить съёмочную площадку фильма «Коралловые бусы» (возрастное ограничение: 0+), который сейчас снимает в Бурятии режиссёр Татьяна Мирошник. «Коралловые бусы» – красочная и увлекательная история по мотивам бурятских народных сказок, преданий и легенд.



- Кинофестиваль «Хрустальный нерпёнок», который будет проходить в год 100-летия со дня образования республики, станет отличным подарком для всех жителей Бурятии и её гостей. Символ фестиваля – маленький трогательный нерпёнок, детёныш взрослой нерпы, обитающей в озере Байкал. Это очаровательное существо смотрит на мир широко распахнутыми глазами и приглашает всех неравнодушных зрителей посредством кинематографа порадоваться и подивиться красоте и многообразию окружающего мира, - сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.



