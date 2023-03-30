В Улан-Удэ пройдёт митинг в память о павшем на Украине Артёме Дамбаеве









- Выполняя свой долг, они вместе смогли спасти 150 своих сослуживцев, прикрывая безопасный отход колонны. Люди, имеющие военные познания, понимают, что вести бой на боевой машине пехоты возможно лишь при слаженной работе экипажа. Артём добровольно остался с Балданом, понимая, что выжить в обездвиженной БМП было практически невозможно – о чём неоднократно заявлял сам Балдан в своих интервью, – гласит обращение.



Дамбаев погиб 30 марта 2022 года, оставшись в горящей машине и ведя бой до последнего. Ему было всего 25 лет. Ровно год назад, когда общественность требовала присвоения звания Цыдыпову, мама и другие родственники Артёма были заняты поисками его тела и ни о каком ходатайстве речи тогда не шло. Близкие военнослужащего выразили надежду, что теперь глава Бурятии их услышит.





Возрастное ограничение – 6+ Как сообщал «Байкал-Daily», ранее родные павшего участника СВО подготовили обращение к главе республики. Алексея Цыденова просят ходатайствовать о присвоении Дамбаеву звания Героя перед президентом России Владимиром Путиным и руководством Минобороны РФ. Артём сражался бок о бок с Балданом Цыдыповым, который уже награждён золотой звездой Героя.- Выполняя свой долг, они вместе смогли спасти 150 своих сослуживцев, прикрывая безопасный отход колонны. Люди, имеющие военные познания, понимают, что вести бой на боевой машине пехоты возможно лишь при слаженной работе экипажа. Артём добровольно остался с Балданом, понимая, что выжить в обездвиженной БМП было практически невозможно – о чём неоднократно заявлял сам Балдан в своих интервью, – гласит обращение.Дамбаев погиб 30 марта 2022 года, оставшись в горящей машине и ведя бой до последнего. Ему было всего 25 лет. Ровно год назад, когда общественность требовала присвоения звания Цыдыпову, мама и другие родственники Артёма были заняты поисками его тела и ни о каком ходатайстве речи тогда не шло. Близкие военнослужащего выразили надежду, что теперь глава Бурятии их услышит.

В четверг, 30 марта, в Улан-Удэ пройдёт митинг, посвящённый памяти Артёма Дамбаева – уроженца Забайкалья, служившего в Бурятии. Он был сержантом, заместителем командира боевой машины. Жизнь военного оборвалась ровно год назад, когда он со своим боевым товарищем Балданом Цыдыповым спас более 150 сослуживцев.Митинг приурочили к годовщине гибели бойца. Он начнётся в 19:00 у памятника воинам-интернационалистам «Чёрный тюльпан» на улице Терешковой. На мероприятие приглашают всех желающих. С собой можно принести свечи, чтобы зажечь их в память об Артёме.