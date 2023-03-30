В Иркутске создадут парк «Патриот»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Благоустроена будет территория на улице Ширямова



В Иркутске благоустроят территорию парка «Патриот». Общественное пространство расположено на улице Ширямова.



На территории сделают покрытие из трёх видов плитки и установят металлическое ограждение. Проведут озеленение: высадят кусты и деревья, обустроят газон площадью 846 квадратных метров.



– Более 6,5 тысяч человек проголосовали в прошлом году за создание парка на улице Ширямова. Рядом расположен музей военной истории и центр военно-тактических игр, поэтому в концепции благоустройства использовали соответствующую тематику, – прокомментировал в своём телеграм-канале мэр Иркутска Руслан Болотов.



Проект предусматривает установку малых архитектурных форм, скамеек и урн. На площадке смонтируют современное наружное освещение. Будет собрана подпорная стенка из габионов. Общественное пространство украсит информационный знак «Парк Патриот», выполненный из металла по технологии лазерной резки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



