Благоустроена будет территория на улице Ширямова
В Иркутске благоустроят территорию парка «Патриот». Общественное пространство расположено на улице Ширямова.
На территории сделают покрытие из трёх видов плитки и установят металлическое ограждение. Проведут озеленение: высадят кусты и деревья, обустроят газон площадью 846 квадратных метров.
– Более 6,5 тысяч человек проголосовали в прошлом году за создание парка на улице Ширямова. Рядом расположен музей военной истории и центр военно-тактических игр, поэтому в концепции благоустройства использовали соответствующую тематику, – прокомментировал в своём телеграм-канале мэр Иркутска Руслан Болотов.
Проект предусматривает установку малых архитектурных форм, скамеек и урн. На площадке смонтируют современное наружное освещение. Будет собрана подпорная стенка из габионов. Общественное пространство украсит информационный знак «Парк Патриот», выполненный из металла по технологии лазерной резки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске создадут парк «Патриот»
Общество, Фото:
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