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В Иркутске создадут парк «Патриот»

В Иркутске создадут парк «Патриот»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Благоустроена будет территория на улице Ширямова

В Иркутске благоустроят территорию парка «Патриот». Общественное пространство расположено на улице Ширямова.

На территории сделают покрытие из трёх видов плитки и установят металлическое ограждение. Проведут озеленение: высадят кусты и деревья, обустроят газон площадью 846 квадратных метров.

– Более 6,5 тысяч человек проголосовали в прошлом году за создание парка на улице Ширямова. Рядом расположен музей военной истории и центр военно-тактических игр, поэтому в концепции благоустройства использовали соответствующую тематику, – прокомментировал в своём телеграм-канале мэр Иркутска Руслан Болотов.

Проект предусматривает установку малых архитектурных форм, скамеек и урн. На площадке смонтируют современное наружное освещение. Будет собрана подпорная стенка из габионов. Общественное пространство украсит информационный знак «Парк Патриот», выполненный из металла по технологии лазерной резки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

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