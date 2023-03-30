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36-летний контрактник из Бурятии погиб на СВО

36-летний контрактник из Бурятии погиб на СВО
Общество,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
Его похоронили на малой родине

В четверг, 30 марта, в Кяхтинском районе Бурятии проводили в последний путь 36-летнего Бато Балсанова, который погиб во время спецоперации на Украине. Прощание с ним прошло в селе Энхэ-Тала. Траурный митинг состоялся в местном сельском клубе, сообщается в группе «Кяхта-инфо.24/7».

Бато Владимирович родился в Энхэ-Тала 1 июня 1986 года. Он был четвёртым, самым младшим сыном в семье. Учился в местной СОШ. 

Со школьных лет активно занимался спортом и имел юношеский разряд по волейболу. Являлся участником команды Кяхтинского района и не раз защищал его честь в составе юношеской и мужской сборной.

Срочную службу проходил в ОМОНе.    

В январе подписал контракт на прохождение службы в рядах добровольческого штурмового отряда и отправился на СВО. Бато погиб при выполнении поставленных задач. В сердцах родных, близких и друзей он навсегда останется открытым, отзывчивым, общительным и добрым человеком и верным товарищем, отмечает «Кяхта-инфо.24/7».
смерть

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