36-летний контрактник из Бурятии погиб на СВО





Со школьных лет активно занимался спортом и имел юношеский разряд по волейболу. Являлся участником команды Кяхтинского района и не раз защищал его честь в составе юношеской и мужской сборной.





Срочную службу проходил в ОМОНе.



В январе подписал контракт на прохождение службы в рядах добровольческого штурмового отряда и отправился на СВО. Бато погиб при выполнении поставленных задач. В сердцах родных, близких и друзей он навсегда останется открытым, отзывчивым, общительным и добрым человеком и верным товарищем, отмечает «Кяхта-инфо.24/7».

В четверг, 30 марта, в Кяхтинском районе Бурятии проводили в последний путь 36-летнего Бато Балсанова, который погиб во время спецоперации на Украине. Прощание с ним прошло в селе Энхэ-Тала. Траурный митинг состоялся в местном сельском клубе, сообщается в группе «Кяхта-инфо.24/7».Бато Владимирович родился в Энхэ-Тала 1 июня 1986 года. Он был четвёртым, самым младшим сыном в семье. Учился в местной СОШ.