Энергообъекты ТГК-14 в Бурятии подготовлены к прохождению весеннего паводка

Специалисты следят за подъёмом воды

Улан-Удэнские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Тимлюйская ТЭЦ, а также котельные столицы Бурятии готовы к прохождению паводка. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании. Мероприятия по обеспечению надежной работы оборудования и сооружений в этот период определены специальным приказом по ТГК-14.

Создана специальная паводковая комиссия, проведен анализ паводковых периодов предшествующих лет и разработаны мероприятия по подготовке зданий и сооружений, а также иных производственных площадок и объектов к безопасному прохождению периода «большой воды».

В филиалах «Генерация Бурятии» и «Улан-Удэнский энергетический комплекс» тоже работают паводковые комиссии. Проводится ежедневый мониторинг уровня грунтовых вод вблизи энергообъектов. Идёт дополнительный инструктаж персонала, отработан план устранения аварийных ситуаций.

«Для оперативного предотвращения чрезвычайных ситуаций налажено взаимодействие с подразделениями МЧС по Республике Бурятия», - отметили в пресс-службе.

Под особым контролем находятся гидротехнические сооружения двух ТЭЦ в Улан-Удэ. Проверяется состояние всего оборудования, дренажных устройств и насосных станций откачки дренажных вод. Проверено состояние дорог и подъездных путей к гидротехническим сооружениям. Организованы работы по очистке от мусора, снега и льда систем сброса ливневых вод, откосов дамб золоотвалов, кровель зданий и сооружений.

Повышенное внимание теплоэнергетиков уделяется теплосетевой инфраструктуре – специалисты филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» регулярно проводят осмотры опорных конструкций трубопроводов, оперативно принимают меры по отводу талой воды от люков тепловых камер, при необходимости – осуществляют ее откачку из камер. Вся необходимая техника, а также передвижные насосы для откачки паводковых вод приведены в состояние повышенной готовности.