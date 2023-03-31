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В Бурятии родители девятиклассников пожаловались на нагрузки в школе

В Бурятии родители девятиклассников пожаловались на нагрузки в школе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сельчане заявили, что детям не дают отдохнуть даже на каникулах

Родители учеников девятого класса школы № 6 в Гусиноозёрске посетовали на чрезмерно высокие, по их мнению, нагрузки. Они заявили: консультации (по ОГЭ) детям назначают даже на весенних каникулах, которые начались 25 марта. И поинтересовались, «как быть».

Начальник районного управления образования (РУО) Евгения Антохонова пояснила: консультации по основным предметам учителя проводят, чтобы максимально хорошо подготовить школьников к основным государственным экзаменам.

- Они делают это за счёт своего личного времени и абсолютно бесплатно, – цитируют руководителя РУО в группе «Селенга-инфо.24/7». – Многие ученики сами просят учителей провести такие консультации, чтобы получить хорошие баллы и оценки. Посещение – добровольное.

По словам Евгении Антохоновой, если девятиклассник и родители считают такую дополнительную подготовку излишней, то могут туда и не ходить. Она напомнила, что до начала экзаменов осталось всего два месяца.
школа школьники ОГЭ

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