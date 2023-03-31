Сельчане заявили, что детям не дают отдохнуть даже на каникулах
Родители учеников девятого класса школы № 6 в Гусиноозёрске посетовали на чрезмерно высокие, по их мнению, нагрузки. Они заявили: консультации (по ОГЭ) детям назначают даже на весенних каникулах, которые начались 25 марта. И поинтересовались, «как быть».
Начальник районного управления образования (РУО) Евгения Антохонова пояснила: консультации по основным предметам учителя проводят, чтобы максимально хорошо подготовить школьников к основным государственным экзаменам.
- Они делают это за счёт своего личного времени и абсолютно бесплатно, – цитируют руководителя РУО в группе «Селенга-инфо.24/7». – Многие ученики сами просят учителей провести такие консультации, чтобы получить хорошие баллы и оценки. Посещение – добровольное.
По словам Евгении Антохоновой, если девятиклассник и родители считают такую дополнительную подготовку излишней, то могут туда и не ходить. Она напомнила, что до начала экзаменов осталось всего два месяца.
В Бурятии родители девятиклассников пожаловались на нагрузки в школе
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Завершился самый массовый в истории всероссийский финал общероссийского проекта
По нему будет ездить два автобуса
Он не будет работать половину апреля
Для этого им нужно создать проект о «Школьной столовой моей мечты»
Сельчане заявили, что детям не дают отдохнуть даже на каникулах
Для участия необходимо нарисовать птичку
Они дали торжественную клятву
Но при отсутствии технической возможности вручат повестки
Уникальные стоп-линии для пешеходов сделали студенты ВСГУТУ
Подрядчика обязали демонтировать шаткие конструкции
Теперь он восстанавливается после осколочного ранения
Осуждённые смогут таким образом зарабатывать
Мужчина угощал ребятишек сладостями за бурятские слова
В прошлом году его выступление вызвало невиданный аншлаг
Конкурс проводит Минкультуры России