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В Бурятии выделят 203 млн рублей на поддержку льготников

В Бурятии выделят 203 млн рублей на поддержку льготников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Они пойдут на индексацию пособий

«Почти 29 млн рублей направили дополнительно из республиканского бюджета на доиндексацию социальных выплат для отдельной категории граждан», - сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов.

Благодаря индексации почти 110 тысяч жителей республики (пожилых, семей с детьми с низкими доходами, инвалиды, ветераны труда) уже получают с 1 февраля выплаты в увеличенном на 12,59% размере по 17 категориям.

«В целом на этот год выделяем на эти цели 203 млн рублей», - добавил глава региона.

«Байкал-Daily» сообщал, что 31 марта специалисты управления министерства юстиции РФ по Бурятии проведут встречу с жителями республики по правовому просвещению и оказанию бесплатной юридической помощи на тему «Единое социальное пособие».

Цыденов льготы пособия

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