В Улан-Удэ осуждённые женщины научились готовить манты





В реабилитационном центре «Аврора» при исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся кулинарный мастер-класс по приготовлению такого блюда как киргизские манты.Женщины уже освоили очень много разных блюд, так ранее они готовили грузинские, японские, китайские и некоторые блюда других стран. В этот раз решили приготовить блюдо киргизской кухни. Для приготовления мант понадобились такие продукты, как фарш мясной, лук, мука и яйца.В процессе приготовления блюда, женщинам поэтапно показали процесс приготовления, а после сервировки стола, все присутствующие смогли попробовать получившийся кулинарный шедевр, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.