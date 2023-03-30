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В Улан-Удэ осуждённые женщины научились готовить манты

В Улан-Удэ осуждённые женщины научились готовить манты
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
После мастер-класса они съели приготовленное блюдо

В реабилитационном центре «Аврора» при исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся кулинарный мастер-класс по приготовлению такого блюда как киргизские манты.

Женщины уже освоили очень много разных блюд, так ранее они готовили грузинские, японские, китайские и некоторые блюда других стран. В этот раз решили приготовить блюдо киргизской кухни. Для приготовления мант понадобились такие продукты, как фарш мясной, лук, мука и яйца.


В процессе приготовления блюда, женщинам поэтапно показали процесс приготовления, а после сервировки стола, все присутствующие смогли попробовать получившийся кулинарный шедевр, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
УФСИН кулинария

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