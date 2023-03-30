В Бурятии действуют две ледовые переправы

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Остальные 12 ледовых дорог растаяли



В зимний период в Бурятии были открыты 14 ледовых переправ. На сегодня из них функционируют только две - на реке Селенга в посёлке Ильинка Прибайкальского района и на реке Муя в селе Усть-Муя Муйского района.



- Обращаем внимание, ледовые переправы на озере Байкал закрыты. Инспекторы ГИМС предупреждают: лёд сейчас чрезвычайно непрочен, выходить, а тем более выезжать на него смертельно опасно! – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



Особую тревогу у сотрудников МЧС России вызывает безопасность детей. Известно немало случаев, когда детская шалость на льду оборачивалась трагедией. Во избежание подобных последствий Главное управление МЧС России по Бурятии обращается ко всем жителям республики, уделять большое внимание досугу детям и ни в коем случае не оставлять их без присмотра.



