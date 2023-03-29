В Бурятии нацпарк готовится к пожароопасному сезону

Общество, Фото: Тункинский нацпарк

В 2022 году в Тункинском нацпарке огонь прошёл более тысячи га



Национальный парк «Тункинский» в Бурятии ведёт активную подготовку к пожароопасному сезону. Предварительные работы начались ещё осенью.



За это время расчистили 4,8 км противопожарных разрывов, обустроили 100 км минерализованных полос, обновили 16 км лесных проездов.



- Были созданы четыре специальных места для забора воды, установлено 62 противопожарных стенда, аншлага, информационных щитов. В соответствии с мобилизационным планом, к тушению пожаров могут быть привлечены 291 человек из числа местного населения, - рассказали о ходе подготовки в нацпарке.



Также приобретена специальная одежда, необходимое противопожарное оборудование и инвентарь.



В 2022 году в нацпарке было зарегистрировано 12 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 1256 га. Причиной большинства лесных пожаров стал человеческий фактор: нарушение пожарной безопасности, в том числе поджоги сухой травы.





