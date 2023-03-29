В 2022 году в Тункинском нацпарке огонь прошёл более тысячи га
Национальный парк «Тункинский» в Бурятии ведёт активную подготовку к пожароопасному сезону. Предварительные работы начались ещё осенью.
За это время расчистили 4,8 км противопожарных разрывов, обустроили 100 км минерализованных полос, обновили 16 км лесных проездов.
- Были созданы четыре специальных места для забора воды, установлено 62 противопожарных стенда, аншлага, информационных щитов. В соответствии с мобилизационным планом, к тушению пожаров могут быть привлечены 291 человек из числа местного населения, - рассказали о ходе подготовки в нацпарке.
Также приобретена специальная одежда, необходимое противопожарное оборудование и инвентарь.
В 2022 году в нацпарке было зарегистрировано 12 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 1256 га. Причиной большинства лесных пожаров стал человеческий фактор: нарушение пожарной безопасности, в том числе поджоги сухой травы.
В Бурятии нацпарк готовится к пожароопасному сезону
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Школьники из Бурятии приняли участие в «Кубке мэра Иркутска»
Одной из лучших была признана участковая избирательная комиссия №850 Советского района
Турнир по стрельбе из лука памяти Мунко-Бадра Дашицыренова завершился в Забайкалье
Пять из них золотые
Приём заявлений на их добычу начнётся через пару дней
Уникальный подарок сделал зампред Госдумы
Её отключат на четыре часа на двух улицах
У неё начались судороги после резкого удара головой
Пасти скот и проводить мероприятия в приграничных районах можно только со специального разрешения
Среди разработок - приложения для изучения бурятского языка, пекарского дела, разнообразные компьютерные игры и пр.
Они будут проводить ряд совместных мероприятий и проектов
Сторонников инициативы больше всего среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет
Мужчина отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима
Участниками соревнований стали 126 детей из 13 команд
«Охоту» на них устроят в микрорайоне Аршан