Жители Бурятии смогут охотиться на вальдшнепов



С 31 марта в Бурятии стартует приём заявлений на охоту на птиц – вальдшнепа, глухаря и тетерева. Такое право охотникам дадут на десять недель – с 15 по 24 апреля.



При этом лимит на добычу пернатых и норму их изъятия ограничены. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Бурприроднадзора.



В ведомстве предупредили: реквизиты для оплаты сбора за пользование объектами животного мира и госпошлину за разрешение изменились. Обновлённые данные есть в официальном telegramканале Бурприроднадзора. Внести плату можно в банковском приложении по QR-коду.