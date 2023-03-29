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Жители Бурятии смогут охотиться на вальдшнепов

Жители Бурятии смогут охотиться на вальдшнепов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Приём заявлений на их добычу начнётся через пару дней

С 31 марта в Бурятии стартует приём заявлений на охоту на птиц – вальдшнепа, глухаря и тетерева. Такое право охотникам дадут на десять недель – с 15 по 24 апреля.
 
При этом лимит на добычу пернатых и норму их изъятия ограничены. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Бурприроднадзора.
 
В ведомстве предупредили: реквизиты для оплаты сбора за пользование объектами животного мира и госпошлину за разрешение изменились. Обновлённые данные есть в официальном telegramканале Бурприроднадзора. Внести плату можно в банковском приложении по QR-коду. 
охота птицы

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