Жители Бурятии смогут охотиться на вальдшнепов

Приём заявлений на их добычу начнётся через пару дней
С 31 марта в Бурятии стартует приём заявлений на охоту на птиц – вальдшнепа, глухаря и тетерева. Такое право охотникам дадут на десять недель – с 15 по 24 апреля.
При этом лимит на добычу пернатых и норму их изъятия ограничены. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Бурприроднадзора.
В ведомстве предупредили: реквизиты для оплаты сбора за пользование объектами животного мира и госпошлину за разрешение изменились. Обновлённые данные есть в официальном telegramканале Бурприроднадзора. Внести плату можно в банковском приложении по QR-коду.
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Приём заявлений на их добычу начнётся через пару дней
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