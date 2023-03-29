В Бурятии опровергли слухи о присоединении Нижнего Саянтуя к Улан-Удэ

Местные жители решили, что он станет частью Октябрьского района
В группе «Тарбагатай-инфо 24/7» поинтересовались, правда ли село Нижний Саянтуй решили присоединить к городу, а именно – к Октябрьскому району Улан-Удэ. Люди поинтересовались, «когда это будет».
Глава района Владимир Смолин эту информацию опроверг. По его словам, административно-территориальное деление республики на районы утверждено соответствующим республиканским законом.
- Внесения изменений в него не было и не ожидается. Соответственно, никакой речи о присоединении быть не может, – цитирует его «Тарбагатай-инфо 24/7».
Возможно, слухи о слиянии села и города появились из-за того, что депутаты Народного Хурала внесли изменения
в картографическое и координатное описание границ самого муниципального образования, Улан-Удэ и сельского поселения «Саянтуйское». Это потребовалось, чтобы столица Бурятии могла передать пригородному району землю возле Нижнего Саянтуя для строительства детского сада. В самом населённом пункте возвести ДОУ не представляется возможным из-за сложного рельефа местности, отсутствия инженерной инфраструктуры и транспортной доступности.
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