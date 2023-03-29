В улан-удэнской школе прошла олимпиада развивающего обучения



Как отмечает директор школы Виталий Иванов, главная особенность системы развивающего обучения в том, что она учит детей самостоятельности.



- В постановке задач, поиске путей её решения и анализа результатов. Это достигается за счёт командной, проектной работы – когда дети работают коллективно и ищут пути решения проблемы, используя сильные стороны друг друга. Это сплачивает класс, дети учатся эффективно взаимодействовать с окружающими, они более самостоятельны и креативны. Учитель на уроке не даёт готовых ответов, но подталкивает, направляет, отвечает на вопросы детей, которые у них возникают в процессе обсуждения. Наша школа давно работает по этой методике, регулярно на уровне школы проводятся дебаты, где дети учатся грамотно формулировать мысли, отстаивать свою позицию, выступать перед аудиторией. Эти навыки очень помогают им потом во взрослой жизни, - рассказал Виталий Иванов.



Такие дебаты прошли и в рамках олимпиады. Их темой стало дистанционное обучение - дети обсудили, эффективнее ли оно традиционной формы преподавания.







Республиканская олимпиада по системе развивающего обучения «Эльконин-Давыдов» прошла в школе №9 города Улан-Удэ. Олимпиада стала традиционной и проходит с 2006 года, сообщает пресс-служба министерства образования Бурятии.Участниками соревнований стали 126 детей из 13 команд города и районов республики.- Школа №9 хорошо известна своей работой по этой методике. Когда эта методика развивающего обучения только внедрялась в российских школах, школа №9 уже активно по ней работала, опиралась на научную основу Москвы, сотрудничала с директором Открытого института Развивающего образования, членом экспертной группы «Новая школа» Алексеем Воронцовым. И вот 12 лет назад на том же системно-деятельностном подходе в России утвердили новые стандарты образования, что ещё раз подтвердило эффективность этой методики, - отметил Батор Цыренжапов, врио заместителя министра – председатель комитета общего и дополнительного образования министерства образования и науки Бурятии.В рамках олимпиады прошёл методический семинар, где учителя обменялись мнениями и своим опытом по работе с одарёнными детьми.