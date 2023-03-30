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В Улан-Удэ состоится творческий вечер, посвящённый писателю и поэту

В Улан-Удэ состоится творческий вечер, посвящённый писателю и поэту
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие приурочено к 95-летию со дня рождения Цыден-Жапа Жимбиева

4 мая в Улан-Удэ состоится творческий вечер, посвящённый 95-летнему юбилею со дня рождения заслуженного работника культуры Бурятии и России, члена союза писателей Советского Союза Цыден-Жапа Жимбиева. Мероприятие пройдёт в музыкально-литературной гостиной национальной библиотеки РБ.

В творческом вечере примут участие члены союза писателей Бурятии, ведущие деятели культуры, творческие коллективы и общественные деятели, а также родные, земляки и друзья Цыден-Жапа Арсалановича. В рамках мероприятия пройдёт книжная выставка, посвящённая творчеству Цыден-Жапа Жимбиева. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Возрастное ограничение: 6+.

Биографическая справка

Жимбиев Цыден-Жап Арсаланович — прозаик, поэт, публицист, принадлежал к плеяде выдающихся представителей многонациональной российской литературы. Он родился 28 октября 1928 г. в с. Кусота Хилокского района Забайкальского края.

В течение многолетней творческой деятельности народный писатель Бурятии Ц-Ж. Жимбиев испытал свой самобытный талант в различных литературных жанрах: поэзии, стихах для детей, очерках, рассказах, публицистике, повестях и романах. Произведения писателя вошли в круг чтения многочисленных читателей на бурятском, русском, калмыцком, молдавском, тувинском, киргизском, немецком, монгольском, польском, болгарском, китайском языках.

С началом Великой Отечественной войны, окончив семь классов, он оставляет учёбу. В 1942 г. поступает в школу механизации в г. Зея, после окончания которой, работает механизатором, конюхом, учётчиком. В послевоенные годы учится в Петровск-Забайкальском педагогическом техникуме, затем в Бурятском театрально-музыкальном училище. В 1948 г. первым из бурятского народа стал студентом литературного института им. М. Горького. В 1950 г. выпускает первую книгу стихов в русском переводе А. Гевелинга. В 1951 г. Ц-Ж. Жимбиев становится членом союза писателей СССР.

Ц-Ж. Жимбиев — автор более 50 книг стихов и прозы, изданных в Улан-Удэ, Чите, Москве, Элисте, Кызыле, странах ближнего и дальнего зарубежья. Он сочетал в себе мастерство талантливого поэта, прозаика и публициста.

Ц-Ж. А. Жимбиев вложил большой вклад в развитие бурятской детской литературы. Стал основателем и главным редактором первого сибирского детского журнала «Хараасгай» («Ласточка»). Им были опубликованы детские книги, также он является автором пьес-сказок. В июле 1994 г. был одним из организаторов первого всемирного общемонгольского детского праздника «Их наадам» в г. Улан-Баторе, участвовал в организации и проведении международного детского шахматного турнира «Кирсан-шатар-1997» в Улан-Удэ и на оз. Байкал, создал фонд актёра мирового кино В. Инкижинова.

Ц-Ж. Жимбиев избирался делегатом первого съезда Союза писателей РСФСР и последнего съезда Союза писателей СССР. Звания и награды: член Союза писателей СССР с 1951 г., лауреат государственной премии Бурятии, заслуженный работник культуры Бурятии, России, Калмыкии, лауреат всесоюзной литературной премии им. Н. Островского.

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