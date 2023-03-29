В Бурятии запечатлели коровью «автомойку»









В комментариях подписчики предположили, что кузов покрылся солью - реагентами, которой посыпают дороги в Иркутской области для борьбы с гололёдом. Оттуда и интерес коров к пыльной машине. Остальные же просто шутили, придумывая забавные названия такого «сервиса»:



«Иркутская соль! Можно было догадаться»,

«Голод не тётка, также, как и нехватка солей и минералов. В детстве в деревне для наших бурёнок всегда были угощения в виде кусков соли»,

«Солёная вкусняшка»,

«Солонцы»,

«Платные водоколонки добрались и до Тунки, коровами мыть дешевле!»,

«Дорого берут?»





В Тункинском районе Бурятии запечатлели коров, облизывающих кузов микрогрузовика. Забавное явление автор назвал «автомойкой». Ролик опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».- Заехал на автомойку. Девчонки (коровы – прим) моют мою машину. Кузов и салон, - говорится в видео.