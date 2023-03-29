29 марта

28 марта

Популярное

В Бурятии запечатлели коровью «автомойку»

В Бурятии запечатлели коровью «автомойку»
Общество,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Несколько бурёнок вылизывали кузов пыльного микрогрузовика

В Тункинском районе Бурятии запечатлели коров, облизывающих кузов микрогрузовика. Забавное явление автор назвал «автомойкой». Ролик опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».

- Заехал на автомойку. Девчонки (коровы – прим) моют мою машину. Кузов и салон, - говорится в видео.



В комментариях подписчики предположили, что кузов покрылся солью - реагентами, которой посыпают дороги в Иркутской области для борьбы с гололёдом. Оттуда и интерес коров к пыльной машине. Остальные же просто шутили, придумывая забавные названия такого «сервиса»:

«Иркутская соль! Можно было догадаться»,
«Голод не тётка, также, как и нехватка солей и минералов. В детстве в деревне для наших бурёнок всегда были угощения в виде кусков соли»,
«Солёная вкусняшка»,
«Солонцы»,
«Платные водоколонки добрались и до Тунки, коровами мыть дешевле!»,
«Дорого берут?»

коровы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В улан-удэнской школе прошла олимпиада развивающего обучения
В улан-удэнской школе прошла олимпиада развивающего обучения
Общество, 29.03.2023
Участниками соревнований стали 126 детей из 13 команд 
В Бурятии запечатлели коровью «автомойку»
В Бурятии запечатлели коровью «автомойку»
Общество, 29.03.2023
Несколько бурёнок вылизывали кузов пыльного микрогрузовика
Жители Бурятии рисуют открытки ко Дню Победы
Жители Бурятии рисуют открытки ко Дню Победы
Общество, 29.03.2023
Всего на конкурс поступило уже более четырёх тысяч открыток
Улан-удэнцы вновь увидят балет «Бахчисарайский фонтан»
Улан-удэнцы вновь увидят балет «Бахчисарайский фонтан»
Общество, 29.03.2023
Впервые балет был поставлен на сцене Бурятского оперного театра весной 1943 года
На СВО от осколочных ранений погиб мобилизованный ветврач из Бурятии
На СВО от осколочных ранений погиб мобилизованный ветврач из Бурятии
Общество, 29.03.2023
35-летнего Даша Дарижапова посмертно представили к ордену Мужества
На севере Бурятии с почестями встретили бойцов, вернувшихся с СВО
На севере Бурятии с почестями встретили бойцов, вернувшихся с СВО
Общество, 29.03.2023
Родные смогли наконец-то обнять их после долгой разлуки
В Улан-Удэ СИЗО распахнуло двери для родственников осуждённых
В Улан-Удэ СИЗО распахнуло двери для родственников осуждённых
Общество, 29.03.2023
Близкие осуждённых узнали, что происходит за колючей проволокой  
В Бурятии для казачьей избы-музея выделили гниющее здание
В Бурятии для казачьей избы-музея выделили гниющее здание
Общество, 29.03.2023
Дом, где разместится учреждение, предстоит привести в порядок
В Бурятии объяснили, как получить субсидию на коммуналку
В Бурятии объяснили, как получить субсидию на коммуналку
Общество, 29.03.2023
На неё имеют право жители республики, отдающие за ЖКХ более 22% своих доходов
Бурятские шаманы рассказали, как отличить их от других людей
Бурятские шаманы рассказали, как отличить их от других людей
Общество, 29.03.2023
Считается, что шаманская болезнь может настичь абсолютно любого 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^