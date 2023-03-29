Жители Бурятии рисуют открытки ко Дню Победы





Возрастное ограничение 0+





Жители Бурятии активно участвуют в иеждународном конкурсе рисунков «Открытка Победы», который проводит Музей Победы в Москве. Всем желающим предложено нарисовать поздравительную открытку к 9 мая.В этом году конкурс расширяет формат: кроме открыток в честь Победы в Великой Отечественной войне, можно нарисовать открытку в поддержку участников специальной военной операции.- Всего на конкурс поступило уже более четырёх тысяч открыток. Среди работ, например, открытка восмилетней Ангелины из Республики Бурятия. Авторы изображают в работах героев Отечества, исторические места, военную технику, а также символы памяти и Победы: гвоздики, георгиевскую ленточку, ордена и медали, вечный огонь, салют. Открытка может быть выполнена в любой художественной технике (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, коллаж, компьютерная графика), - рассказали сотрудники Музея Победы.Приём заявок на конкурс открыток продолжится до 16 апреля.Все рисунки войдут в онлайн-выставку на официальном сайте Музея Победы. Интернет-пользователи смогут проголосовать за любую понравившуюся открытку и отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем Победы.Итоги конкурса будут опубликованы 11 мая. Лучшие работы, выбранные экспертами, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток.Победители и призеры будут определены в пяти возрастных категориях - среди школьников, также среди взрослых. Все участники получат сертификаты, а победители — наборы коллекционных открыток и призы от партнёров.