В частном секторе Улан-Удэ весь день будут отлавливать бродячих собак



В ближайший четверг, 30 марта, в микрорайоне Аршан в Железнодорожном районе Улан-Удэ устроят очередной рейд по отлову беспризорных собак. А мобильные бригады проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания домашних животных, сообщили в комитете городского хозяйства.



Подать заявку на поимку четвероногих и сообщить о чужих питомцах, находящихся на самовыгуле, предлагают по телефону 67-92-92.



Около конечной остановки маршрута № 95 на улице Дарвина, 12/1а с 10:00 до 15:30 развернут специальный пункт, где все желающие смогут бесплатно привить своих псов от бешенства и поставить их на учёт за 355 рублей.



Вакцинировать и зарегистрировать животных можно также в ветеринарных кабинетах городской станции по борьбе с болезнями животных с 9:00 до 16:00 (в будни) на улицах Шульца, 4 (телефон 18-00-25), Зои Космодемьянской, 12 (43-79-71) и Родины, 11 (18-00-05).

