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В Иркутске общегородской субботник состоится 22 апреля

В Иркутске общегородской субботник состоится 22 апреля
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице области стартует весенний месячник

Общегородской субботник состоится в Иркутске 22 апреля. Дату определили на совещании, посвящённом проведению месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города. Для участников субботника приготовили 90 тысяч мусорных пакетов и 30 тысяч пар перчаток.

– Весенний месячник будет проходить с 1 по 30 апреля. В случае необходимости продлим его сроки. Ко Дню Победы город должен быть красивым, ухоженным, праздничным. Причём не только в центре, но и во всех районах, – подчеркнул мэр города Руслан Болотов. – Наша задача – привлечь к уборке и благоустройству как можно больше предприятий, общественных объединений, инициативных граждан. Практика показывает: иркутяне охотно принимают участие в экологических акциях.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в прошлом году к мероприятиям месячника присоединились более 70 тысяч иркутян. Тогда с улиц вывезли 9 тысяч тонн мусора: почти в два раза больше, чем годом ранее. Сейчас показатель планируют увеличить: только по бесплатным талонам от организаций рассчитывают принять свыше 7 тонн отходов.

В городе также отремонтируют и покрасят ограждения, приведут в порядок информационные щиты и указатели, малые архитектурные формы во дворах, на спортивных и детских площадках. Отмоют фасады зданий, остановочные павильоны и подземные переходы. В скверах и парках выполнят формовочную обрезку деревьев и кустарников. Очистят от мусора городские леса, прибрежные зоны и территории массового пребывания горожан, мосты, путепроводы и автомобильные дороги.

– Сейчас, в первую очередь, устраняем крупные ямы на дорогах. Скоро запустим асфальтобетонный завод и начнём восстановление покрытия на проезжей части и тротуарах струйно-инъекционным методом. Во второй половине месяца приступим к нанесению разметки на магистральных улицах, – рассказал руководитель комитета городского обустройства Сергей Чертков.

Иркутск субботник

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