Пасти скот и проводить мероприятия в приграничных районах можно только со специального разрешения
В республике возобновляется сезон сельскохозяйственных работ. В связи с этим пограничное управление ФСБ России по Бурятии напоминает: на территориях, граничащих с Монголией, установлена пограничная зона, в пределах которой действуют правила пограничного режима.
Для Бурятии пределы пограничной зоны определены приказом ФСБ России № 650 от 28 декабря 2019 года. В неё входят отдельные территории Окинского, Тункинского, Закаменского, Джидинского и Кяхтинского районов. На хозяйственную, промысловую и другую деятельность, проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, а также содержание и выпас скота в этих муниципальных образованиях требуется разрешение пограничного органа или его подразделения.
Чтобы получить его, нужно обратиться в погранорган или его структурное подразделение:
Улан-Удэ, 140 микрорайон, д. 1, телефон 8 (3012) 45-10-46 (адрес электронной почты – р[email protected])
Тункинский район, посёлок Монды, улица 50 лет Победы, д. 1, телефон 8 (30147) 93-092
Закаменский район, село Холтосон, улица Заречная, 25, телефон 8 (30132) 79-467
Кяхтинский район, город Кяхта, улицаЦыбиктарова, 1А, телефон 8 (30142) 41-194
Джидинский район, село Желтура, улица Рокоссовского, д. 1, телефон 8 (30134) 41-311
Отправить заявление можно также через единый портал Госуслуг. За нарушение пограничного режима в пограничной зоне предусмотрена ответственность по статье 18.2 КоАП РФ.
Жителям Бурятии напомнили об ответственности за нарушение погранрежима
Общество, Фото:
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