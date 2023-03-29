На СВО от осколочных ранений погиб мобилизованный ветврач из Бурятии

35-летнего Даша Дарижапова посмертно представили к ордену Мужества





В эту пятницу, 31 марта, в селе Хуртага Закаменского района проводят в последний путь 35-летнего младшего сержанта Даша Дарижапова, который погиб 18-го марта во время специальной военной операции.Дарижапов был старшим вычислителем мотострелкового батальона одной из воинских частей. Он родился в Хуртаге 13 января 1988 года и был четвёртым ребёнком в дружной многодетной семье. С 1-го по 11-ый классы учился в местной общеобразовательной школе и затем поступил в Бурятское республиканское училище культуры и искусства.После его окончания отправился в армию. Отслужив, вернулся в родное село, где трудился ветеринаром-санитаром. В 2018-ом поступил в Бурятскую государственную сельхозакадемию, выучился на ветеринарного врача и после работал по специальности в Хуртаге.Даша был добрым, отзывчивым, весёлым, жизнерадостным, щедрым и активным человеком, всегда готовым прийти другим на помощь. Являлся депутатом сельского поселения «Хуртагинское».В сентябре он попал под объявленную в стране частичную мобилизацию. Погиб наш земляк в бою от осколочных ранений близ города Угледар – в селе Никольское. Его посмертно представили к ордену Мужества, рассказали в управлении ветеринарии Бурятии.